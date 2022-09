O trauma encerra um fenómeno com uma incidência epidemiológica significativa, sendo a principal causa de morte e incapacidade até aos 40 anos de vida na maioria dos países desenvolvidos (American College Surgeons, 2018). A evidência científica apresenta uma distribuição trimodal, três picos, da morte associada a este fenómeno. O primeiro pico situa-se nos primeiros minutos após o evento traumático. O segundo pico, variável entre minutos a horas após o trauma sendo que, o terceiro pico poderá ocorrer dias ou semanas após o trauma, por sépsis e falência multiorgânica. Pelo descrito, impera a necessidade de dotar os profissionais de saúde com um corpo de conhecimento próprio e dirigido a uma intervenção eficaz.

Em concreto, a Society of Trauma Nurses (2013) e a Emergency Nurses Association (2015) defendem uma intervenção de enfermagem sistematizada numa avaliação primária e secundária da pessoa vítima de trauma. A avaliação primária consiste no reconhecimento precoce de lesões com potencial de risco de vida imediato, respetiva intervenção e reavaliação. Esta avaliação deve ser efetuada rapidamente, utilizando a mnemónica ABCDE: (A) Via aérea, (B) Ventilação, (C) circulação, (D) Disfunção neurológica e (E) Exposição. A avaliação secundária decorre após a avaliação primária estar concluída e após terem sido instituídas as medidas de reanimação necessárias. Compreende um exame físico céfalo-caudal detalhado, identificando todas as possíveis lesões presentes, em conjunto com outros exames completares de diagnóstico e histórica clínica da pessoa.

A formação poderá ser um mapa a seguir para o tesouro da sobrevivência da pessoa vítima do trauma, fazendo aqui nota a uma oferta existente no panorama nacional. O ATCN® (Advanced Trauma Care for Nurses) é um programa de ensino pós-graduado para enfermeiros que pode decorrer em simultâneo com o ATLS® (Advanced Trauma Life Support, for Doctors), oferecendo a vantagem de formar em conjunto profissionais de saúde que trabalham de forma sinérgica para cuidar das necessidades da pessoa, enaltecendo as competências específicas de cada um e desenvolvendo uma comunicação em saúde que se deseja eficiente e otimizada.

Referências

American College of Surgeons (2018). Advanced Trauma Life Support (ATLS). Chicago: American College of Surgeons.

Emergency Nurses Association (2015). Trauma Nursing Core Course. Schaumburg: Emergency Nurses Association.

Society of Trauma Nurses (2013). ATCN – Advanced Trauma Course for Nurses – Manual do Curso de Alunos. Lexington: Society of Trauma Nurses.