Em comunicado enviado às redações, o organismo adiantou a existência de três novos casos nas últimas 24 horas, sendo que 10 pessoas estão internadas e 141 encontram-se em isolamento domiciliário.

No balanço total constam ainda dois óbitos já anteriormente registados, além de estarem 134 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde.

Em relação às freguesias do concelho que apresentam pelo menos três casos, destaca-se a união de freguesias de Alverca e Sobralinho, com 73 casos, onde o lar principal da Misericórdia de Alverca confirmou no sábado a infeção pelo novo coronavírus de 58 pessoas: 39 utentes e 19 funcionários.

A seguir surgem as freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, com 49 casos, Vialonga, com 19, Vila Franca de Xira, com seis, e Alhandra, São João Montes e Calhandriz, com cinco.

Já a união de freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras não apresenta o mínimo de três casos necessários para divulgação no boletim epidemiológico.

Portugal regista 714 mortos associados à covid-19 em 20.206 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia. Relativamente ao dia anterior, há mais 27 mortos (+3,9%) e mais 521 casos de infeção (+2,6%).

Das pessoas infetadas, 1.243 estão hospitalizadas, das quais 224 em unidades de cuidados intensivos, e 610 foram dadas como curadas.