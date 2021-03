Os dados foram anunciados pela vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, através da televisão estatal, onde explicou que 1.278 infeções foram por transmissão comunitária.

Na últimas 24 horas, o país registou ainda 12 mortes provocadas pela doença, segundo a governante.

“Mantemos uma taxa de recuperação de 93%”, disse, explicando que há “mais casos sintomáticos entre leves e moderados, e um número maior que no ano passado, em que quase todos os casos eram assintomáticos”.

Citando o Presidente Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez disse que “os casos se agravam, há pressão no sistema de saúde, tanto público como privado, devido ao agravamento dos casos”.

Delcy Rodríguez explicou o aumento com a “hiperatividade das variantes brasileiras” de covid-19 no país, insistindo nos cuidados nesta “segunda vaga”.

“Se tiverem os sintomas, que a população já conhece (…), devem dirigir-se imediatamente ao médico, não esperar seis dias com febre, nem 15 dias com mal-estar no corpo”, disse.

Em 22 de março, o Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, decretou duas semanas de “quarentena radical”, até depois da Páscoa, para tentar travar a propagação local da variante do novo coronavírus detetada no Brasil.

A Venezuela contabilizou 1.577 mortes e 157.943 casos de covid-19 desde o início da pandemia.

Em 02 de março de 2021, o país recebeu meio milhão de doses de vacinas da farmacêutica estatal chinesa Sinopharm, depois de ter recebido, em fevereiro, as primeiras 100 mil doses da vacina russa.

Entretanto, segunda-feira chegaram ao país mais 50 mil doses da vacina russa Sputnik V.

De acordo com a Academia de Medicina da Venezuela, o país necessita de 30 milhões de vacinas para 15 milhões de pessoas, 3,5 milhões das quais pessoal prioritário.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.784.276 mortos no mundo, resultantes de mais de 127 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.