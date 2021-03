A autarquia do distrito de Aveiro não indica qual o número estimado de inoculações contra a COVID-19 que poderá ser administrado diariamente aos utentes locais, mas informa que o edifício do Grupo Desportivo e Cultural de Lordelo, na freguesia de Vila Chã, estará operacional de segunda-feira a domingo, no período das 09:00 às 19:00.

"Foi necessária uma total adaptação do espaço, uma vez que este é um pavilhão de desportos. O trabalho de readaptação teve, assim, que responder às necessidades apresentadas pelas autoridades de Saúde, ou seja, foram montados quatro postos de vacinação, um gabinete médico, uma sala de preparação de vacinas e um espaço para arrumos", declarou à Lusa o presidente da Câmara, José Pinheiro.

Para viabilizar o trabalho de 12 profissionais de saúde e de um "número variável" de funcionários da Câmara, a autarquia procedeu ainda à instalação de sinalética específica em todo o recinto, cuja atividade clínica será coordenada pelo Centro de Agrupamentos de Saúde Aveiro Norte.

A população global de Vale de Cambra ronda os 25.800 habitantes e está distribuída por cerca de 147 quilómetros quadrados. Desse universo de utentes, José Pinheiro diz que até ao final de fevereiro já tinham sido vacinados 1.039 - no que se refere a grupos prioritários inoculados em lares de idosos, estruturais residenciais similares e também no Centro de Vacinação de São João da Madeira, município vizinho onde a mesma operação arrancou em 23 de fevereiro e que no início servia igualmente a comunidade de Vale de Cambra e Oliveira de Azeméis.

Essa parceria intermunicipal deveu-se à dificuldade em encontrar espaços autónomos ajustados aos requisitos da Direção-Geral de Saúde, como explica o autarca do CDS-PP: "Começámos por apresentar quatro possíveis lugares para instalar o Centro de Vacinação de Vale de Cambra, mas nenhum deles mereceu total aprovação por parte das autoridades da Saúde. Goradas aquelas possibilidades, lançámos o desafio ao Grupo Desportivo e Cultural de Lordelo, que de imediato o aceitou, pondo as instalações à disposição para este nobre fim".

José Pinheiro defende que uma estrutura independente, no seu próprio território, "era fundamental" para assegurar um serviço de maior qualidade e conforto aos utentes locais, "sobretudo à faixa mais idosa da população e aos que vivem em situação mais vulnerável, logo sem condições para se deslocarem em veículo próprio" - o que a Câmara vem contornando, aliás, ao disponibilizar um serviço de táxi aos utentes sem a devida retaguarda familiar.

O autarca do CDS-PP antecipa, ainda assim, um ritmo irregular de vacinação. "Sabemos que nesta fase as vacinas são poucas, mas acreditamos que brevemente se possa proceder a uma vacinação massiva da nossa população", conclui.

