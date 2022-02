As pessoas com 30 ou mais anos podem, a partir de hoje, receber a dose de reforço da vacina contra a covid-19 na modalidade de "casa aberta", anunciaram os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS).

"A modalidade `casa aberta´ passou hoje a estar disponível para os cidadãos com 30 ou mais anos que tenham completado o esquema vacinal primário contra a covid-19 há 150 ou mais dias", adiantaram os SPMS em comunicado. Segundo a mesma fonte, esta modalidade de vacinação está também disponível para as pessoas a partir dos 18 anos que foram vacinadas com a Janssen há pelo menos 90 dias. "Para ser vacinado basta dirigir-se diretamente ao centro de vacinação, sem necessidade de qualquer tipo de marcação ou contacto prévio", refere o comunicado. Além da `casa aberta", o portal do autoagendamento para a vacinação permite, desde segunda-feira, a marcação para a primeira dose da vacina de crianças dos 5 aos 11 anos, que serão vacinadas no próximo fim de semana. Esta marcação `online´ permite que a vacinação das crianças decorra em "ambiente pediátrico" e no local mais conveniente, de acordo com a disponibilidade e a capacidade instalada dos postos de vacinação existentes, adiantam os SPMS. A covid-19 provocou pelo menos 5.671.154 de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse. Em Portugal, desde março de 2020, morreram 19.968 pessoas e foram contabilizados 2.690.690 casos de infeção, segundo a última atualização da Direção-Geral da Saúde. A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China. A nova variante Ómicron, classificada como preocupante e muito contagiosa pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral e, desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta em novembro, tornou-se dominante em vários países, incluindo em Portugal.