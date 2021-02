A entidade responsável pelo processo de vacinação, revelou ainda que, em todas as estruturas residenciais para idosos (ERPI) da região, onde não se encontram ativos surtos de infeção, já foi ministrada a primeira dose da vacina a um total de 4.671 pessoas, nomeadamente a 2.549 idosos e a 2.122 profissionais.

Com o processo concluído, ou seja, a toma das duas doses da vacina, encontram-se 477 utentes e 431 profissionais, ainda segundo os dados divulgados pela ULS do Nordeste.

A vacinação nas estruturas residenciais para idosos, lares residenciais e estruturas similares teve início há um mês, a 05 de janeiro, em consonância com o Plano Nacional de Vacinação.

A ULS esclarece que “foram vacinados, até à data, os utentes e os colaboradores de todas as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do distrito de Bragança enquadrados na primeira fase do Plano Nacional de Vacinação contra a COVID-19”.

A vacinação está a ser feita “de acordo com as listagens enviadas e validadas pelas próprias instituições, à exceção das entidades com surtos ativos na data prevista da administração da vacina”.

As vacinas começaram a ser administradas nos concelhos com maior incidência de covid-19, nomeadamente Alfândega da Fé, Macedo de Cavaleiros e Vimioso, onde o processo se encontra concluído.

Seguiram-se, a 11 de janeiro, os municípios de Miranda do Douro e Mogadouro, e, a 18 de janeiro, os restantes sete municípios do distrito, nomeadamente Bragança, Carrazeda de Ansiães, Freixo de Espada-à-Cinta, Mirandela, Torre de Moncorvo, Vila Flor e Vinhais.

A ULS do Nordeste destaca o “profissionalismo e dedicação das equipas de vacinação” desta instituição que estão a realizar a vacinação junto dos lares”muitas vezes fora do seu horário normal de serviço”.

As equipas estão agora a administrar as segundas doses da vacina nos lares dos municípios que iniciaram a 11 de janeiro e onde já não se registam surtos ativos, como é o caso de Miranda do Douro e Mogadouro.

Na próxima semana, a segunda dose da vacina chega aos lares de idosos e IPSS dos municípios que começaram o processo a 18 de janeiro e onde não se registem surtos ativos.

“As instituições onde se registavam surtos ativos na data prevista para a inoculação, e que, como tal, de acordo com as orientações da Direção Geral da Saúde, não puderam receber a vacinação, receberão a vacina contra a covid-19 logo que o surto seja declarado como debelado pela Autoridade de Saúde Pública, e que estejam disponíveis as vacinas necessárias”, esclarece.

A ULS do Nordeste reitera que “as entidades que foram alvo de casos de covid-19 mantêm-se, assim, na listagem de vacinações prioritárias a administrar em breve, logo que as respetivas doses sejam rececionadas” por esta entidade.