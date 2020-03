As infrações foram detetadas no decorrer de inspeções diárias que são conduzidas pelas autoridades, num momento em que 1.751 pessoas estão isoladas em oito hotéis convertidos em centros de quarentena e outras 700 nos respetivos domicílios.

Os casos identificados foram remetidos para o Ministério Público e envolvem dois residentes permanentes e um trabalhador não-residente.

As autoridades estão sob pressão para encontrarem espaços que possam acomodar milhares de pessoas que regressam agora ao território e que estão obrigadas a cumprir uma quarentena de 14 dias.

Algo que levou hoje o chefe do Governo a avisar as operadoras que exploram o jogo em Macau e possuem ‘resorts’ integrados a responderem ao desafio da responsabilidade social.

Ho Iat Seng anunciou também o reforço das restrições fronteiriças, medidas vão entrar em vigor às 00:00 de quarta-feira (16:00 de hoje em Lisboa).

As autoridades de Macau anunciaram na segunda-feira mais um caso de contágio da covid-19, elevando o número de infetados para 25 desde o início do surto do novo coronavírus.

Este foi o 15.º caso detetado pelas autoridades em pouco mais de uma semana, depois de Macau ter estado 40 dias sem identificar qualquer infeção.