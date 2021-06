Timor-Leste registou mais um morto de uma pessoa infetada com covid-19, com o número de casos ativos a registar uma queda significativa com quase duas vezes mais casos recuperados que novas infeções.

Em comunicado o Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC) explica que o morto é um homem de 48 anos, residente em Maliana, a sul de Díli e que se apresentou no hospital de referência da cidade a 27 de maio, depois de quatro dias doente. O homem, que tem uma história clínica de diabetes e tensão alta, testou positivo à covid-19, foi transferido para o centro de isolamento de Vera Cru em Díli, onde chegou a estar com ventilação assistida. "No dia 31 de maio a equipa médica decidiu pela intubação ligada a ventilador. O homem morreu hoje", explica. Nas últimas 24 as autoridades registaram um total de 89 novos casos — um dos números mais baixos das últimas semanas -, dos quais 67 em Díli, nove em Covalima, oito em Baucau, quatro em Bobonaro e um em Viqueque. No mesmo período registou-se um recorde de 167 recuperações, fazendo número de casos ativos cair para 2.501, com o total acumulado a subir para 7.511. Os casos detetado em Díli correspondem a 6,3% dos 1.055 testes realizados — a taxa mais baixa em várias semanas – enquanto os 22 casos detetados fora da capital correspondem a cerca de 6% dos 369 testes realizados. No centro de Vera Cruz estão agora isolados 32 pacientes, dos quais três em estado grave e 11 em estado moderado. A taxa de incidência é atualmente de 9,6 por 100 mil habitantes em Timor-Leste e de 30,7 por 100 mil habitantes em Díli.