“Apesar de se ter investido muito trabalho de publicidade e promoção e aumentar os postos de vacinação, a actual taxa de vacinação em Macau ainda não atingiu um nível satisfatório e a taxa de cobertura é de apenas 10% da população total”, indicaram as autoridades de Macau, em comunicado relativo à reunião plenária do Conselho para os Assuntos Médicos.

O programa de vacinação em Macau começou a partir de 09 de fevereiro.

Macau tem em mãos uma oferta muito maior do que a procura: existem vacinas suficientes para inocular pessoas de forma gratuita, tem um programa de marcação ‘online’ prático com vários horários à disposição, mas apenas 109.255 doses foram administradas, “num total de 71.719 pessoas vacinadas, entre as quais, 34.045 com a primeira dose da vacina e 37.674 pessoas completaram as duas doses da vacina” até terça-feira, de acordo com os últimos dados oficiais.

A população, 683 mil residentes, pode escolher entre as vacinas da farmacêutica chinesa Sinopharm e da BioNtech.

O território diagnosticou o primeiro caso de covid-19 no final de janeiro de 2020, contabilizando até agora apenas 49 casos, nenhum dos quais ativo, não tendo registado nenhuma morte provocada pela covid-19.

Na reunião, de acordo com a mesma nota, as autoridades disseram esperar que “as associações médicas possam organizar a participação dos seus membros na vacinação coletiva para melhor servir de exemplo”. Até terça-feira, cerca de dois terços dos 7.000 profissionais de saúde de Macau foram vacinados.