Dois surtos de covid-19 em lares do concelho de Moura já causaram 12 mortos e totalizam mais de metade dos casos ativos do concelho, disse hoje à agência Lusa uma fonte do serviço municipal de Proteção Civil.

Na sede de concelho, o surto no lar de São Francisco, da Santa Casa da Misericórdia de Moura, já provocou a morte a dois utentes e contabiliza, neste momento, 86 casos ativos, entre os quais 78 utentes e oito funcionários, precisou a mesma fonte. Já na estrutura residencial para idosos do Centro Social da Amareleja, perderam a vida 10 utentes desde que o surto foi detetado, no início de janeiro, mas ainda existem 45 casos ativos da doença, dos quais 23 utentes e 22 funcionários. Só estas duas estruturas concentram 131 casos ativos, o que corresponde a mais de metade dos 240 casos reportados na segunda-feira pelo município do distrito de Beja no boletim epidemiológico. Apesar da extensão dos surtos, nenhum utente ou funcionário das duas estruturas está hospitalizado. Em Moura, a equipa clínica do lar de São Francisco "tem controlado a situação", explicou a fonte municipal, enquanto na Amareleja, o surto, que infetou um total de 86 pessoas, já estará "em fase de resolução", sem novos casos desde 26 de janeiro. A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.237.990 mortos resultantes de mais de 103,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP. Em Portugal, morreram 12.757 pessoas dos 726.321 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde. A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.