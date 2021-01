Um surto de covid-19 foi detetado no Serviço de Psiquiatria do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), com oito dos 13 doentes internados infetados, enquanto os profissionais serão testados na quinta-feira, revelou hoje a unidade.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o conselho de administração do HESE realça que "os doentes encontram-se estáveis". "Por questões de segurança, no serviço de Psiquiatria e Saúde Mental os internamentos estão suspensos até normalização da situação", alerta a unidade hospitalar. Segundo o HESE, "após ter sido identificado um doente positivo para covid-19" neste serviço, "foi determinada a realização de despiste a todos os contactos de risco e foram iniciados os testes de rastreio aos profissionais e aos doentes internados". "O doente realizou o teste antes de ser internado, conforme está preconizado, e o resultado era negativo", mas, "após o internamento, repetiu-se o teste de rotina, e, apesar de assintomático, o doente teve um teste positivo", indica a unidade hospitalar. Esse mesmo doente "foi de imediato transferido para a enfermaria 'covid'", acrescenta o HESE, informando que, além deste primeiro caso, do total de 13 internados na Psiquiatria, "estão confirmados mais sete doentes positivos". Os profissionais do serviço "encontram-se em vigilância ativa e a exercer funções, cumprindo todas as medidas de segurança", sendo que, "até ao momento, nenhum apresenta sintomas". "Todos serão testados esta quinta-feira", refere o HESE, que promete atualizar a informação "à medida da sua evolução" e diz já ter informado "todos os familiares dos doentes" infetados. A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.041.289 mortos resultantes de mais de 95,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP. Em Portugal, morreram 9.246 pessoas dos 566.958 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde. A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.