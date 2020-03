Na sessão de abertura participaram também o reitor do Santuário de Fátima, os presidentes das câmaras de Ourém e da Guarda e um representante da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, que realçaram a importância do turismo religioso para o desenvolvimento do país.

A iniciativa visa a promoção de uma bolsa de contactos de negócio entre os participantes, a promoção internacional de Portugal enquanto destino privilegiado de turismo religioso e o fortalecimento da importância do turismo religioso no contexto do setor turístico mundial, segundo a organização.

Os trabalhos decorrem em Fátima hoje e na sexta-feira, enquanto no sábado terá lugar um Workshop sobre Turismo Judaico, na cidade da Guarda.

O próximo congresso eucarístico internacional, a realizar em Budapeste entre 13 e 20 de setembro deste ano, subordinado ao tema “Todas as minhas fontes estão em Ti. A Eucaristia: Fonte da nossa vida e da nossa missão cristã”, marcou também a manhã de trabalhos, com intervenções sobre o evento de Kornél Fábry , secretário-geral do congresso, e de Cecília Ivancsics-Schmidt, da Embaixada da Hungria em Portugal.

