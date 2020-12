A terceira vítima, acrescentou a fonte, integrava o grupo de quatro utentes do lar que tinham sido internados, tendo a idosa falecido na terça-feira.

Relativamente ao número de infetados, os resultados dos testes “efetuados no início da semana revelam uma diminuição dos casos positivos”, com o número de utentes, hoje, infetados com o novo coronavírus a “reduzir de 21 para 15”, atualizou o responsável

“Há ainda dois resultados inconclusivos, sendo que esses dois utentes vão repetir hoje os testes”, acrescentou.

Quanto às colaboradoras, precisou, “uma retomou o trabalho, mantendo-se as restantes 23 que testaram positivo em casa, de quarentena”.

Uma mulher de 90 anos e um homem de 92 foram, em novembro, as primeiras vítimas mortais no lar devido a infeção com o novo coronavírus, que provoca a covid-19.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.482.240 mortos resultantes de mais de 63,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 4.645 pessoas dos 303.846 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.