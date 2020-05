Graça Freitas adiantou que foram realizados “testes em toda a empresa”, no distrito de Lisboa, abrangendo os 833 trabalhadores, dos quais 175 se encontram infetados pelo novo coronavirus.

“São pessoas jovens, saudáveis e quase todas assintomáticas ou com sintomas ligeiros a moderados e vão em princípio fazer a sua recuperação em casa acompanhados pelo seu médico de família”, explicou.

Apenas um trabalhador se encontra internado, uma vez que, “apesar de jovem, tem fatores de risco” associados.

A diretora-geral da Saúde disse que, nesta fase, o surto na Sonae “é o maior” em toda a região de Lisboa e Vale do Tejo e influenciou o aparecimento de outros sete casos de infeção espalhados por cinco empresas também da Azambuja.

Na terça-feira, o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (CESP) pediu que os três mil funcionários do grupo Sonae que trabalham no entreposto da Azambuja devem ser testados, depois de detetados 121 casos da COVID-19.