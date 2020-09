A subida de 43 para 44 do número de casos de infeção associados ao surto identificado no lar da aldeia de Santa Luzia deve-se a uma "atualização" dos dados, que já inclui um infetado que tinha sido detetado, mas não incluído nas contas da autoridade local de saúde, precisou Marcelo Guerreiro.

O infetado em causa foi detectado nos testes feitos aos contactos próximos dos funcionários do Lar de Santa Luzia, propriedade da Santa Casa da Misericórdia de Ourique, no distrito de Beja, precisou.

Segundo o autarca, o número de infetados internados subiu de um para dois, depois de uma funcionária do lar ter sido internada no hospital de Beja, onde também está uma utente, de 85 anos, que foi o primeiro caso positivo confirmado.

Fonte da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA) disse hoje à Lusa que a funcionária, de 65 anos, foi internada no domingo e está na Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente do hospital de Beja.

Já a utente continua internada numa enfermaria no piso do hospital de Beja dedicado à covid-19, com um estado de saúde considerado "estável", disse a fonte da ULSBA.

O primeiro caso positivo de covid-19 no Lar de Santa Luzia, o da idosa de 85 anos, foi detetado no dia 13 deste mês, após um teste realizado pela utente no hospital de Beja, devido a "um episódio hospitalar de urgência".

Após ter sido detetado esse caso foram feitos testes de despiste de covid-19 aos restantes 16 utentes e 28 funcionários, sendo que 26 deram resultados positivos (13 utentes e 13 funcionários) e 14 negativos (um utente e 13 funcionários) e quatro inconclusivos (dois utentes e dois funcionários).

Os dois utentes e dois funcionários que tiveram resultados inconclusivos nos primeiros testes fizeram segundos testes, que deram resultados negativos.

Os testes feitos aos contactos próximos dos funcionários do lar infetados permitiram detetar, até hoje, mais 17 casos de infeção, entre os quais dois bebés, elevando para 44 o número total de infetados associados ao surto.

Os dois bebés infetados frequentam a Creche e Jardim-de-Infância da Santa Casa da Misericórdia de Ourique, sendo que um deles, o primeiro a testar positivo, tem 11 meses e é filho de uma funcionária e o outro tem dois anos é neto de uma outra funcionária do Lar de Santa Luzia.

Segundo Marcelo Guerreiro, entre os 44 casos de infeção confirmados até hoje, há 14 utentes, 13 funcionários e 17 contactos próximos de funcionários do lar infetados.

Com exceção da utente de 85 anos internada no hospital de Beja, todos os restantes 13 utentes infetados estão no Lar de Santa Luzia, disse o autarca, referindo que os três utentes que testaram negativo foram transferidos para uma residência propriedade do município.

Também com exceção da funcionária de 65 anos internada no hospital de Beja, todos os restantes 12 funcionários do lar infetados estão em casa e a ser acompanhados pelas autoridades de saúde.

Os restantes 17 infetados estão em casa e a ser acompanhados pelas autoridades de saúde.

Em declarações hoje à Lusa, o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Ourique, José Raul dos Santos, disse que o bebé de 11 meses infetado frequenta com outros nove bebés a sala de berçário da creche, que foi fechada e desinfetada, tendo todos os bebés e as cinco funcionárias - quatro auxiliares e uma educadora -ido para casa e já sido testados.

Os testes realizados às nove crianças e às cinco funcionárias deram resultados negativos e todos estão em casa de quarentena, disse o provedor.

O segundo bebé com infeção confirmada frequenta com outros 18 bebés a sala dos dois anos da creche, que também foi fechada e desinfetada, tendo todos os bebé e as duas funcionárias - uma educadora e uma auxiliar - ido para casa.

A educadora e a auxiliar da sala dos dois anos da creche foram testadas no sábado e não acusaram, enquanto os 18 bebés foram testados hoje e aguardam os resultados, disse o provedor, referindo que todos estão em casa de quarentena.

Os restantes funcionários da Creche e Jardim-de-Infância da Santa Casa da Misericórdia de Ourique também testaram negativo nos testes feitos no sábado e as instalações vão ser desinfetadas na terça-feira.