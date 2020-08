Em conferência de imprensa de atualização da pandemia em Portugal, António Sales adiantou que este número equivale a menos de 3 por cento do universo total de lares de idosos.

A situação dos lares, adiantou, continua a ser acompanhada pelo Ministério da Saúde, garantindo contudo que se regista “alguma estabilidade” e que a tendência é de continuar a ser de diminuição de infeções nestes espaços.

“O que podemos garantir é que a experiência tem levado a correções e a melhorias”, disse o governante adiantando que, por exemplo, foram feitas visitas a 261 de um total de 283 residências para idosos na zona do Alentejo, com a elaboração de relatórios sobre as inconformidades detetadas, estando os serviços a aferir correções.

Esta situação, assegurou Antonio Sales, “também se verifica no resto do país, onde os lares têm recebido equipas mistas da Segurança Social, autoridades de Saúde e Proteção Civil para verificação da implementação das medidas”.

“Este é um trabalho conjunto com as instituições, as autarquias e Segurança Social com um objetivo comum de proteger esta faixa da população mais vulnerável ao vírus que obriga a um dever especial de proteção”, salientou.