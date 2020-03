A decisão foi tomada numa reunião da Conferência de Presidentes do PE, que junta o presidente da assembleia e os líderes dos diversos grupos políticos, indicaram fontes parlamentares.

A medida surge na sequência da inquietação manifestada por muitos deputados europeus, que alertaram para os riscos de propagação do novo coronavírus, designadamente no caso das votações, que obrigariam à concentração de mais de 700 parlamentares de todos os Estados-membros no hemiciclo.

Esta sessão plenária já havia sido ‘transferida’ na passada quinta-feira da cidade francesa de Estrasburgo para Bruxelas, devido ao surto de COVID-19.

A epidemia de COVID-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 3.800 mortos.

Cerca de 110 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países. Mais de 62 mil recuperaram.

