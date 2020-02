Além do uso de uma máscara e de serem sujeitos a monitorização da temperatura corporal, vai exigir-se a quem recorra aos serviços públicos de Macau uma declaração de saúde que ‘ateste’ que a pessoa não tem febre ou tosse. Caso contrário, as pessoas serão barradas à entrada.

A declaração não é um atestado de saúde, não é passada pelos médicos ou pelos serviços de saúde, é eletrónica e voluntária, tem de ser preenchida no mesmo dia e pode ser mostrada no telemóvel, salientaram as autoridades.

Para já, o Governo quer apenas assegurar os serviços mínimos e básicos. O objetivo é responder a algumas necessidades da população. Contudo, o regresso ao trabalho da função pública, duas semanas após ter sido enviada para casa, vai ser alvo de muitas restrições para reduzir o risco de contágio devido ao coronavírus Covid-19, anunciaram as autoridades, que vão ainda divulgar 'online' quais os espaços que vão reabrir.

Fica a cargo dos dirigentes a avaliação sobre quais e quantos trabalhadores serão chamados a partir de segunda-feira, sendo que a maioria vai permanecer em casa, com as medidas a serem ajustadas ao longo dos dias, conforme a evolução do surto do coronavírus.

As autoridades de Macau vão reabrir gradualmente os serviços públicos na semana em que terminam também os 15 dias em que os casinos deveriam permanecer fechados no território, capital mundial do jogo.