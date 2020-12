Contactada pela Lusa, fonte da Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-Norte) não confirmou a existência de um surto de covid-19 naquela residência geriátrica, mas disse que naquele lar de idosos se encontravam “equipas de saúde pública e da proteção civil”.

As equipas “encontram-se no local a agilizar procedimentos para esclarecer a situação”, referiu, acrescentando que “estão a ser tomadas todas as medidas para garantir tratamento, isolamento e apoio para doentes e funcionários”.

Em declarações à Lusa, uma fonte da direção daquela residência geriátrica, que não se quis identificar, disse que o lar, com capacidade para 20 idosos, acolhe atualmente 18, uma vez que um morreu com covid-19 e um outro foi transferido para outra instituição.

"Neste momento, está tudo a funcionar com normalidade", garantiu.

A direção do lar não quis esclarecer a razão que levou a PSP ao local.

De acordo com uma fonte policial, contactada ao início da manhã pela Lusa, os agentes deslocaram-se ao lar após um telefonema dos bombeiros, que terão sido alertados por um utente para a recusa de entrada dos funcionários.

De acordo com a mesma fonte da PSP/Porto, os funcionários do turno da manhã ter-se-ão recusado a entrar, “até à chegada da Cruz Vermelha e da Segurança Social”.

O Porto Canal avançou ao início da manhã que à chegada ao local, a PSP disse “que foi devido à falta de material de proteção à covid-19 que os idosos foram deixados temporariamente sozinhos pelos funcionários do lar".

O Porto Canal acrescentou que “um idoso que se terá sentido mal ligou para os bombeiros para pedir auxílio e estes, quando chegaram ao local, repararam que o lar estava sem qualquer funcionário na instituição”.

A Lusa contactou a Segurança Social, mas até ao momento não obteve os esclarecimentos solicitados.

