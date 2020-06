Nas últimas 24 horas, 182 pessoas morreram devido à covid-19 na Rússia, fazendo aumentar o número total de mortos para os 5.037.

O número de novas infeções foi de 8.863, subindo o total para as 423.741.

A Rússia continua a ser o terceiro país no mundo com mais contágios, atrás do Brasil e dos Estados Unidos.

O número de novas infeções, no entanto, tem vindo a descer lentamente nas duas últimas semanas, em particular em Moscovo, o epicentro da epidemia na Rússia, com mais de metade das mortes.

As autoridades russas indicam terem realizado no total 11,1 milhões de testes à covid-19.