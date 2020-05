Nas últimas 24 horas, foram registados 10.102 novos casos de covid-19 e 95 mortes causadas pela infeção, o que significa que, desde o início da pandemia, o total de vítimas confirmadas no país soma 155.370, de acordo com o relatório diário publicado na página do Governo stopkoronavirus.rf

O número de óbitos total é de 1.451.

A capital russa, com 80.115 casos confirmados e 816 mortes, é o principal foco infeccioso do país, seguido pelo município de Moscovo, com 15.761 infeções e 127 mortes.

O presidente da câmara de Moscovo, Sergey Sobianin, alertou que estudos e modelos matemáticos indicam que cerca de 2% da população do município, cerca de 250.000 pessoas, está infetada com o novo coronavírus.

Segundo Sobianin, medidas restritivas, como o “autoisolamento”, como as autoridades russas chamam ao confinamento, ou o sistema de passes eletrónicos que permitem, a quem os tem, circular pela cidade, não serão levantadas até que a pandemia desapareça.