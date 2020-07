As autoridades locais admitiram que se a situação não estiver controlada dentro de uma semana, poderá ser necessário um regime de confinamento como aquele decretado em Leicester a 30 de junho, quando a taxa de infeção subiu para 157 casos por 100 mil habitantes.

O ministro da Saúde, Matt Hancock, disse que o governo vai avaliar na quinta-feira as restrições em Leicester, que implicou que bares, cafés e restaurantes continuem encerrados, ao contrário do que acontece no resto do país.

A pandemia já provocou mais de 578 mil mortos e infetou mais de 13,34 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.