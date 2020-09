Na segunda-feira tinham sido registados 2.948 novos casos de covid-19 e mais três mortes.

O total acumulado de casos de contágio desde o início da pandemia covid-19 no Reino Unido passou hoje para 352.520 e o número de mortes para 41.584.

O ministro da Saúde britânico, Matt Hancock, admitiu hoje estar preocupado com o aumento do número de casos de infeção, em particular de jovens entre 17 e 21 anos.

Esta tarde impôs restrições na cidade de Bolton, no norte de Inglaterra, onde os restaurantes e bares só estão autorizados a vender para fora e obrigados a fechar até às 22:00 horas, e apelou ao respeito das regras de distanciamento social.

Segundo Hancock, a taxa de novos casos naquela cidade é a mais alta do país, cerca de 120 casos por 100 mil habitantes, a maioria de pessoas com 20 e 30 anos.

"Quero que aprendamos a lição com Espanha, Estados Unidos e França. Não precisamos aprender a lição novamente à própria custa através de mais hospitalizações e mais mortes”, justificou, a propósito das medidas tomadas.

"Os jovens não passam o vírus apenas uns aos outros. Eles passam o vírus aos pais e avós”, avisou.

O Reino Unido é o país com o maior número de mortos na Europa e o quinto a nível mundial, atrás dos EUA, Brasil, Indía e México.

Este valor deixa de fora os casos suspeitos não verificados por teste cujas certidões de óbito referem o covid-19, os quais empurram o balanço verdadeiro, segundo estatísticas oficiais, para cerca de 57.300 mortes.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 893.524 mortos e infetou mais de 27,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.