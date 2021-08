Em comunicado enviado hoje à agência Lusa, a Câmara de Proença-a-Nova, no distrito de Castelo Branco, refere que as atividades abertas ao público “voltarão a decorrer dentro dos parâmetros definidos pela Direção Geral de Saúde (DGS), de acordo com a deliberação da Comissão Municipal de Proteção Civil após reunião esta segunda-feira”.

O município tinha decidido adiar todos os eventos abertos ao público nas últimas duas semanas, como medida de prevenção, no sentido de evitar o aumento de novos casos na comunidade, tendo em conta o surto registado na Santa Casa da Misericórdia de Ptoença-a-Nova.

“Neste momento, a situação pandémica no concelho encontra-se numa nova fase, com 13 casos positivos e 11 em vigilância, confirmando-se uma clara descida em relação aos últimos dias e ao retomar a uma esperada normalidade”, lê-se na nota.

Segundo a autarquia, na Misericórdia de Proença-a-Nova “existem atualmente “quatro casos positivos, todos eles funcionários, não se registando qualquer infeção entre os utentes”.

Apesar do cenário encorajador, o presidente da Câmara de Proença-a-Nova, João Lobo, deixa um alerta para a necessidade de se assumirem “comportamentos de segurança individual” na relação que se mantém em comunidade.

