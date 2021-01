De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), estão neste patamar 215 dos 308 concelhos portugueses (69,8%).

Na última análise, divulgada a 18 de janeiro, existiam 155 concelhos nestas condições, número que era quase o triplo do verificado na análise anterior.

Na nota explicativa dos dados por concelhos é referido que a incidência cumulativa "corresponde ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada”.

Com zero casos de infeção estão quatro concelhos: Corvo, Lajes do Pico, São Roque do Pico e Velas, nos Açores.

Aguiar da Beira, com 6.255 casos por 100 mil habitantes, Cuba, com 6.224, Figueira de Castelo Rodrigo, com 5.534, Alter do Chão, com 4.234 e Fornos de Algodres, com 4.196, são os concelhos com maior incidência acumulada.

O boletim epidemiológico revela que 252 pessoas morreram em Portugal por covid-19 nas últimas 24 horas, tendo sido registados 6.923 novos casos de infeção com o novo coronavirus e que estão internadas 6.420, mais 303 em relação a domingo o que representa um máximo diário de internamentos, das quais 767 em unidades de cuidados intensivos (mais 25 nas últimas 24 horas).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 10.721 mortes associadas à covid-19 e 643.113 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 170.635 casos, mais 1.405 do que no domingo.

As autoridades de saúde têm em vigilância 212.711 contactos, mais 2.047 relativamente ao dia anterior.

O boletim regista ainda que mais 5.266 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 461.757 o número de recuperados desde o início da pandemia em Portugal.

Relativamente às 252 mortes registadas nas últimas 24 horas, 113 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 56 na região Centro, 54 na região Norte, 21 no Alentejo, sete na região do Algarve e uma na região Autónoma da Madeira.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 3.111 novas infeções, contabilizando-se até agora 222.108 casos e 3.986 mortes.

A região Norte registou mais 1.975 novas infeções por SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas e desde o início da pandemia já contabilizou 286.319 casos de infeção e 4.131 mortes.

Na região Centro, registaram-se mais 1.043 casos, acumulando-se 90.357 infeções e 1.821 mortos.

No Alentejo, foram assinalados mais 390 casos, totalizando 22.385 infeções e 556 mortos desde o início da pandemia em Portugal.

A região do Algarve tem hoje notificados mais 261 novos casos, somando 15.326 infeções e 172 mortos.

A Madeira registou 112 novos casos. Esta região autónoma contabiliza 3.358 infeções e 33 mortes devido à covid-19.

Na Região Autónoma dos Açores foram registados 31 novos casos nas últimas 24 horas, somando 3.260 infeções e 22 mortos.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.129.368 mortos resultantes de mais de 99,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.