Em comunicado, o Ministério da Administração Interna (MAI) precisa que os 504 autos foram registados pela Guarda Nacional Republicana e Polícia de Segurança Pública entre as 00:00 de 01 de julho e as 23:59 de 14 de julho no âmbito do regime de contraordenações aplicável ao incumprimento dos deveres estabelecidos por declaração da situação de alerta, contingência ou calamidade devido à covid-19.

O MAI destaca 252 contraordenações por consumo de bebidas alcoólicas na via pública, 72 por incumprimento das regras de ocupação nos locais abertos ao público, 56 por falta de máscara nos estabelecimentos, salas de espetáculos ou edifícios públicos e 42 por incumprimento dos horários de funcionamento dos estabelecimentos, bem como 34 pelo não uso de máscara nos transportes públicos e 28 por violação das regras de aglomeração de pessoas.

O MAI indica também que, no mesmo período, foram encerrados 70 estabelecimentos e suspensa a atividade a outros 23 pelo incumprimento das regras de funcionamento, nomeadamente ao nível da possibilidade de abertura ao público, horário de funcionamento ou regras de permanência no espaço reservado a clientes.

O ministério tutelado por Eduardo Cabrita refere ainda que foram detidas 27 pessoas por desobediência a ordens das forças de segurança.