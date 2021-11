A vacinação dos profissionais do setor social e dos bombeiros que transportam os doentes com a terceira dose da vacina contra a covid-19 vai começar no dia 27 de novembro, anunciou hoje o secretário de Estado Adjunto e da Saúde.

Antes disso, começam a ser vacinados os profissionais de saúde, a partir da próxima segunda-feira, adiantou António Lacerda Sales numa conferência de imprensa sobre a campanha de vacinação contra a covid-19 e a gripe sazonal. O governante anunciou ainda que já foram administrados um milhão de vacinas contra a gripe e mais de 400 mil terceiras doses da vacina contra a covid-19. Na conferência de imprensa estão também presentes a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, e o Coordenador do Núcleo de Coordenação do Plano de vacinação contra a Covid-19, coronel Carlos Penha-Gonçalves. HN // ZO