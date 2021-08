De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) estão hoje internadas 657 pessoas com covid-19, 143 das quais em unidades de cuidados intensivos, de onde saiu uma pessoa nas últimas 24 horas.

A maior parte dos novos casos (910) foi diagnosticada na região Norte, 723 em Lisboa e Vale do Tejo e 332 no Centro.

Dos óbitos, quatro registaram-se na região de Lisboa e Vale do Tejo, dois no Norte e dois no Centro. Das pessoas que morreram, cinco tinham 80 anos ou mais, duas tinham entre 70 e 79 anos e uma tinha entre 60 e 69 anos,

Os dados divulgados pela DGS mostram também que há menos 469 casos ativos, totalizando 44.957, e que 2.385 pessoas foram dadas como recuperados nas últimas 24 horas, o que aumenta o total nacional para 970.497 recuperados.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram em Portugal 17.711 pessoas e foram registados 1.033.165 casos de infeção.

As autoridades de saúde têm em vigilância nas últimas 24 horas menos 250 pessoas, totalizando 46.723.

Por idades, a maior parte dos novos casos (597) verifica-se em pessoas com idades entre 20 e 29 anos, seguindo-se 458 contágios entre os 10 e 19 anos, 329 entre 30 e 39 anos, 298 entre 40 e 49 anos, 239 entre 50 e 59 anos, 205 com idades até nove anos, 142 entre os 60 e 69 anos, 74 entre os 70 e 79 anos e 72 casos em pessoas com 80 anos ou mais.

A região de Lisboa e Vale do Tejo contabiliza até agora 401.446 casos e 7.576 mortos.

Na região Norte houve 397.686 casos de infeção e 5.502 mortes desde o início da pandemia.

Na região Centro acumulam-se 137.649 infeções e 3.086 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 179 casos, totalizando 37.011 infeções e 1.005 mortos desde o início da pandemia.

Na região do Algarve o boletim regista 185 novos casos, acumulando-se 39.201 infeções e 430 mortos.

A região Autónoma da Madeira registou 27 novos casos, somando 11.656 infeções e 72 mortes devido à covid-19 desde março de 2020.

Os Açores têm hoje 18 novos casos, contabilizando 8.516 casos e 40 mortos desde o início da pandemia.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 556.080 mulheres e 476.344 homens, mostram os dados da DGS, segundo os quais há 740 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que esta informação não é fornecida de forma automática.