A medida vai acabar com as deslocações de dezenas de quilómetros a que estavam obrigados os habitantes de vários concelhos quando eram sujeitos a rastreio, já que o único centro de testes do Serviço Nacional de Saúde (SNS) disponível desde o início da pandemia está localizado em Macedo de Cavaleiros.

A entidade responsável pela Saúde na região divulgou hoje que decidiu descentralizar este serviço à população com a instalação de espaços para colheita em todos os concelhos do distrito de Bragança e em parceria com as autarquias locais.

“Tendo em conta a dispersão geográfica, e prevendo-se um aumento significativo de testes durante a época outono/inverno, foram implementadas áreas de colheita em todos os municípios do Nordeste Transmontano, com equipas especializadas, numa ótica de proximidade com a população”, revelou a ULS do Nordeste.

A estes espaços, segundo a instituição, “podem deslocar-se os utentes previamente referenciados para a realização de teste de despiste à covid-19”.

O distrito de Bragança fica agora dotado de três chamados “covidrives” instalados em Macedo de Cavaleiros junto aos bombeiros, em Mirandela no recinto da feira Reginord e em Bragança junto ao pavilhão municipal.

As novas áreas de colheita instaladas nos restantes concelhos funcionam, como explicou a ULS, “em complemento” com estes espaços e o serviço é prestado por profissionais dos centros de saúde.

“O Departamento de Cuidados de Saúde Primários da ULS do Nordeste reforça assim os serviços de proximidade na comunidade, de modo a evitar a deslocação de utentes que necessitem de efetuar o teste de despiste da nova doença”, refere aquela entidade.

Esta é, ainda segundo a instituição, “uma das medidas que integra o Plano para o Outono/Inverno do Departamento de Cuidados de Saúde Primários da ULS do Nordeste, o qual, dando cumprimento às orientações do Ministério da Saúde e da Direção-Geral da Saúde, tem vindo a aumentar o número de consultas nos Centros de Saúde do distrito de Bragança”.

“Neste sentido, as equipas dos Cuidados de Saúde Primários articulam o atendimento presencial com o atendimento não presencial e com as visitas ao domicílio, dando resposta às necessidades dos utentes e garantindo o seu acompanhamento, através da prestação de cuidados de saúde de proximidade e em segurança”, acrescenta.

A ULS do Nordeste salienta ainda nas unidades de saúde da região “a realização de atividade assistencial em geral, e nos Cuidados de Saúde Primários em particular, está a decorrer de modo a salvaguardar, por um lado, o estrito cumprimento das regras de Saúde Pública, e, por outro lado, a manutenção da prontidão de resposta necessária perante um eventual aumento de casos de covid-19”.

O distrito de Bragança tem perto de 700 casos de infeção pelo novo coronavírus ativos e contabiliza mais de 950 recuperados entre os cerca de 1.700 casos confirmados desde o início da pandemia.

Desde março, foram registadas na região cerca de 60 mortes associadas á covid-19.