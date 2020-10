“Foi visível que as medidas adicionais (ao plano de contingência no âmbito da covid-19) foram aplicadas conforme tínhamos previsto”, disse à agência Lusa a porta-voz do Santuário de Fátima, Carmo Rodeia.

Na segunda-feira, participaram nas celebrações 4.500 pessoas e, hoje um pouco menos - cerca de 4.000.

Carmo Rodeia lembrou que “a configuração de 6.000 pessoas colocadas estativamente no recinto de oração”, dentro de círculos que garantem a distância física, fez parte de um conjunto de medidas adicionais ao plano de contingência para a peregrinação de outubro.

“A partir de agora, regressamos à normalidade do nosso plano de contingência, sendo certo que todas medidas que estão lá previstas irão sendo implementadas consoante a exigência do momento”, explicou.

Os círculos desenhados no chão vão “desaparecer com o tempo”, mas o santuário continuará a garantir “uma ocupação do espaço em segurança”, frisou.

Carmo Rodeia agradeceu “o comportamento exemplar dos peregrinos”, quer dos que se deslocaram à Cova da Iria, quer dos que ficaram em casa, e também de todos os que se disponibilizaram para ser acolhedores no recinto de oração.

“Foram mobilizadas 80 pessoas expressamente para esta função de acolhimento no recinto, seja nas entradas, seja depois no espaço do recinto, para encaminhar as pessoas para os seus lugares”, afirmou.

Também a GNR fez um balanço positivo desta operação, não tendo registado qualquer incidente, disse à Lusa o capitão das Relações Públicas, David Ferreira.

“O foco era garantir que não havia ajuntamentos e que os peregrinos cumpriam o distanciamento físico e o balanço dos três dias [de domingo a hoje] é francamente positivo”, notou.

De acordo com o responsável, a GNR apenas teve alguma “ação preventiva” e de sensibilização para desfazer algumas filas que se foram formando nas portas de entrada do recinto mais concorridas.

“Os peregrinos cumpriram as regras e acataram as indicações. É motivo para ficarmos felizes”, acrescentou David Ferreira.

A Peregrinação Internacional Aniversária de outubro, que decorreu segunda-feira e hoje, foi presidida pelo presidente da Conferência Episcopal Portugal e bispo de Setúbal, José Ornelas.