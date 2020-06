E conclui que não foram identificadas situações passíveis de “eventual responsabilidade civil e criminal por violação do disposto na declaração do estado de emergência”.

Esta foi a primeira vez que Portugal viveu em estado de emergência, de 19 de março a 02 de maio, em democracia, desde 1976, e foi decretado pelo Presidente da República, depois de autorizado pelo parlamento em 18 de março.

O estado de exceção levou a medidas, por parte do Governo, como o confinamento devido ao surto epidémico, que já fez mais de 1.400 mortos no país, impediu deslocação de pessoas fora do seu concelho de residência, embora com exceções, e a suspensão de direitos sindicais.

A Assembleia da República analisou, por três vezes, o cumprimento do estado de emergência, que foi autorizado sem votos contra, mas a sua extensão mereceu os votos contra primeiro da Iniciativa Liberal e depois do PCP.

E a elaboração e votação, em plenário, desta resolução decorre do regime legal do estado de sítio e estado de emergência, uma lei de 1986.