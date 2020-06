Hoje, o país de 207 milhões de habitantes alcançou 103.620 casos de covid-19 e 2.067 óbitos, 65 dos quais nas últimas 24 horas, de acordo com os dados mais recentes do governo paquistanês.

O aumento de infeções deve-se em parte ao facto de ter aumentado o número de testes diários realizados, 22.650 nas últimas 24 horas, totalizando 705.833 desde o início da crise, um número baixo em comparação com outros países.

Assim, o número subiu para uma média diária de 4.458 casos na semana passada, o dobro do número em relação à semana anterior.

Ao mesmo tempo, o número de mortos totalizou uma média diária de 77 na semana passada, em comparação com 55 em cada dia dos sete dias anteriores.

Entretanto, os especialistas indicam que o crescimento de infeções e mortes se deve em grande parte à decisão do Governo de suspender quase completamente o confinamento no início de maio, semanas antes das férias muçulmanas do final do Ramadão, que é comemorado com reuniões familiares.