De acordo com o balanço da AFP, que se reporta às 11:00, estão registados pelo menos 627.307 mortos e 15.253.270 casos de infeção diagnosticados em 196 países e territórios desde o início da pandemia. Pelo menos 8.535.200 pessoas são consideradas curadas.

Durante o dia de quarta-feira foram registados 266.133 novos casos e 10.053 mortes em todo o mundo. Os países que registaram o maior número de óbitos nos seus últimos balanços foram o Peru, com 3.876 mortes (188 nas últimas 24 horas e 3.688 correspondem a uma revisão dos dados pelas autoridades, o Brasil (1.284) e a Índia (1.129).

Os Estados Unidos da América (EUA) são o país mais afetado pela COVID-19, com 3.970.908 casos registados e 143.190 mortes, segundo o balanço da universidade John Hopkins. Pelo menos 1.210.849 pessoas foram consideradas curadas.

Depois dos EUA, os países mais afetados são o Brasil, com 82.771 óbitos e 2.227.514 casos de infeção, o Reino Unido, com 45.501 mortes (296.377 casos), o México (41.190 mortes e 362.274 casos) e a Itália (com 35.082 mortes em 245.032 casos).

Entre os países mais duramente atingidos pela pandemia, a Bélgica é o que regista o maior número de mortes em comparação com a sua população, com 85 óbitos por 100.000 habitantes, seguida pelo Reino Unido (67), Espanha (61), Itália (58) e Suécia (56).

A China (sem os territórios de Hong Kong e Macau) comunicou oficialmente um total de 83.729 casos (22 novos nas últimas 24 horas), 4.634 mortes (0 novas) e 78.855 casos curados.