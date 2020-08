Duramente atingida em março pela epidemia que colocou à prova o seu sistema hospitalar, Itália enfrenta há vários dias uma clara retomada da circulação do vírus, favorecida em particular pelas viagens e atividades de verão dos turistas.

De acordo com o balanço oficial publicado no domingo, 1.210 novos casos de coronavírus foram identificados no país no intervalo de 24 horas. Um terço dos casos registados na região de Roma estão relacionados com estadias na Sardenha.

Apesar do repentino aumento da curva de contágio, o ministro da Saúde italiano, Roberto Speranza, considerou no domingo que a situação estava sob controlo e descartou um novo confinamento geral no país.

Ao nível local, no entanto, as preocupações crescem. O presidente da Campânia (nos arredores de Nápoles) sugeriu limitar novamente os deslocamentos entre as regiões até ao início do ano letivo.

Nos Estados Unidos, já se usa plasma

Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump autorizou no domingo a transfusão de plasma sanguíneo de pessoas recuperadas do coronavírus para pacientes hospitalizados - um tratamento cuja eficácia ainda é debatida.

Trump diz tratar-se de um "avanço histórico" para o tratamento da COVID-19, que provavelmente "salvará inúmeras vidas".

A Agência Americana de Medicamentos (FDA), no entanto, lembrou que não há, por enquanto, nenhuma prova formal de que o uso de plasma era eficaz. "O plasma de pessoas em convalescença provavelmente funciona, embora deva ser confirmado por ensaios clínicos, mas não como tratamento de emergência para pacientes gravemente enfermos", advertiu Len Horovitz, médico e especialista em Pneumologia do Hospital Lenox Hill de Nova Iorque.

Evitar que a "água entre em ebulição" novamente