A organização concebeu um “cordão de solidariedade humana” de emissão para o mundo com apoio de “equipas altamente qualificadas de radioamadores defensores dos direitos humanos”, da Associação de Radioamadores de Coimbra e do Núcleo de Radioamadores da Armada, que funciona na Base Naval do Alfeite da Marinha Portuguesa, entre outras colaborações.

O presidente do OIDH, Luís Andrade, disse à agência Lusa que as emissões evocativas começaram há uma semana e que o “cordão simbólico de solidariedade tem o seu ponto alto” hoje, Dia Mundial da Saúde, agregando “entidades, individualidades e cidadãos em geral de diferentes setores sociais, civil, militar e religioso”.

Ao longo do dia, a homenagem inclui a difusão do hino internacional do Observatório, criado pela Marinha Portuguesa, o hino de Portugal, “cantado e gravado a pedido do OIDH por cerca de 200 alunos do Colégio Militar”, e uma mensagem da Comissão de Saúde da Assembleia da República, assinada pela sua presidente, Maria Antónia Almeida Santos.