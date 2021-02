A mesma fonte indicou que três homens, utentes do lar, morreram no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), desde quinta-feira, pelo que o total de vítimas mortais passou a ser de oito idosos, cinco homens e três mulheres.

O total de óbitos foi registado desde o dia 30 de janeiro, um no lar e sete no HESE, explicou a fonte.

Este surto de covid-19 já infetou 71 pessoas, nomeadamente 56 utentes, incluindo os idosos que morreram, e 15 funcionários.

Do universo de 60 utentes do lar, 48 estão ainda infetados pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que provoca a covid-19, enquanto quatro idosos "estão negativos", encontrando-se separados dos restantes, e oito morreram, precisou a fonte.

Relativamente aos infetados, acrescentou, dois homens e duas mulheres estão internados no HESE e os restantes permanecem no lar em "situação estável".

Este surto é o primeiro registado numa estrutura residencial para pessoas idosas no concelho de Estremoz.

Os primeiros casos na instituição foram detetados no dia 28 de janeiro, quando surgiram "sete utentes com sintomas", após terem sido feitos alguns testes rápidos para "constatar se existia algum surto", tendo surgido "dois utentes e dois funcionários positivos".

No dia 01 deste mês, de acordo com a fonte, foram testados todos os utentes e funcionários do lar, sendo que, dos 54 funcionários, 15 fizeram teste com resultado positivo para a SARS-CoV-2.

"Os funcionários infetados estão em casa, em isolamento profilático, 50% sem qualquer sintoma", acrescentou.

A fonte da instituição referiu ainda que uma brigada de intervenção rápida, indicada através da Segurança Social, está a dar apoio ao lar.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.316.812 mortos no mundo, resultantes de mais de 106 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 14.158 pessoas dos 765.414 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.