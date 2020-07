De acordo com uma notícia transmitida hoje televisão estatal NHK morreram até hoje 1.001 pessoas devido á covid-19 no Japão.

A estação explica que o número de vítimas mortais por covid-19 aumentou depois de terem sido contabilizados os últimos dados referentes a Tóquio e Saitama, a cidade japonesa que regista o mais número de mortos (327) e de infeções (9.411).

O último balanço também inclui os 13 mortos registados entre os passageiros de um cruzeiro que se encontrava submetido a isolamento, em Yokohama (sul de Tóquio) antes de ter sido autorizado o desembarque.

A este número junta-se ainda o viajante de uma companhia aérea que se tinha submetido a um período de confinamento no aeroporto de Tóquio e que acabou por morrer.

A primeira vítima mortal por infeção do novo coronavírus no país foi uma paciente com mais de 80 anos de idade, no passado mês de fevereiro.

Na semana passada o número de infeções diárias aumentou na capital japonesa e também em outras regiões do país.