De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o número de casos positivos subiu para 746.492, mais cerca de dez mil nas últimas 24 horas, havendo 396.781 pessoas recuperadas, mais 4.883.

A África Austral regista o maior número de casos (396.609) e 5.672 mortos, a grande maioria concentrada na África do Sul, o país com mais infetados e mais mortos em todo o continente, com 381.798 casos e 5.368 vítimas mortais.

O Norte de África é a região com mais mortes (6.025), tendo 139.891 infeções.

A África Ocidental contabiliza 1.617 mortos e 110.994 casos, a África Oriental regista 1.425 vítimas mortais em 58.428 casos, enquanto na África Central há 861 mortos e 43.570 infeções.

Depois da África do Sul, o Egito é o segundo país com mais vítimas mortais (4.339) e 89.078 casos, seguindo-se a Argélia, com 1.091 mortos e 23.671 infetados.