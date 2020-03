De acordo com os dados relativos à semana que terminou a 20 de março, a covid-19 foi referida na certidão de óbito de 210 pessoas em Inglaterra e no País de Gales, mas as direções gerais de saúde das respetivas regiões só tinham registado 170 mortes no mesmo período.

Isto porque o balanço diário dado pelas autoridades britânicas refere-se apenas às pessoas hospitalizadas, e não inclui os óbitos de pacientes no exterior, como em isolamento domiciliário, residentes em lares de idosos ou em outro tipo de locais de cuidados continuados.

O número total atualizado na segunda-feira pelo Ministério da Saúde britânico é de 1.408 mortes entre 22.141 casos de pessoas infetadas com a covid-19 no Reino Unido.

As estatísticas divulgadas hoje pelo ONS dão uma perspetiva do número global de mortes de pessoas com covid-19 e também os grupos etários.

Baseado nas 103 mortes registadas inicialmente naquele período (as restantes 117 foram registadas mais tarde, embora tenham ocorrido antes de 20 de março), 73% das pessoas tinham mais de 75 anos e só uma vítima tinha menos de 44 anos.