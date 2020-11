De acordo com Jorge Gaspar, estão em causa 11 utentes e seis funcionários.

O responsável explicou que o lar em causa é uma estrutura pequena que funciona em articulação com o Lar da Misericórdia, que está localizado no Fundão e onde tinha sido detetado um surto, na semana passada.

Perante o novo surto, a instituição decidiu transferir os idosos de Aldeia de Joanes infetados para o edifício na cidade, com o objetivo centralizar os serviços e dar uma melhor resposta a todos os doentes.

No âmbito do primeiro surto foi detetado na última semana e, de acordo com os dados globais, tiveram resultado positivo para 58 pessoas (40 utentes e 18 trabalhadores).

Os idosos com resultado negativo foram instalados numa unidade hoteleira, onde permanecem.

Jorge Gaspar adiantou ainda que, entretanto, também foram realizados novos testes aos utentes e funcionários que se encontram nesse espaço, aguardando-se os resultados.

Assumindo a complexidade da situação, aquele responsável, também deixou uma mensagem de tranquilidade aos familiares dos utentes.

"Estamos a fazer tudo para conferir os cuidados de saúde e bem-estar a todos", disse, acrescentando que, na medida do possível, a instituição está a tentar reforçar as equipas para que nada falte aos idosos.

Além destes dois casos, no concelho do Fundão, há ainda um surto no lar do Centro Paroquial de Bem-Estar Social de Valverde com 30 pessoas infetadas, designadamente 22 utentes e oito funcionários.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,2 milhões de mortos em mais de 47,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2.694 pessoas dos 156.940 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.