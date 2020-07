No seu comunicado diário, a Autoridade de Saúde Regional informa que, "decorrente das 852 análises realizadas nos dois laboratórios de referência da região nas últimas 24 horas, foi diagnosticado um caso positivo de covid-19 na ilha de São Miguel", um "indivíduo do sexo masculino, com 10 anos, não residente nos Açores, que desembarcou na região em 27 de junho, proveniente de ligação aérea com o território continental”.

A criança, segundo a Autoridade de Saúde dos Açores, "é filho do mais recente caso positivo registado na região e com o qual coabita", “apresenta situação clínica estável e está a cumprir "isolamento profilático, desde a chegada à região, no local onde se encontra alojado".

A Autoridade de Saúde dos Açores adianta ainda que "estão em curso, pela Delegação de Saúde Concelhia, os procedimentos definidos para caso confirmado e vigilância de contactos próximos, que são comuns ao último caso positivo diagnosticado na região".

Até à data, foram detetados na região 153 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, verificando-se atualmente cinco casos positivos ativos, dos quais quatro na ilha de São Miguel e um na ilha Terceira.

No arquipélago, 130 pessoas recuperaram, 16 morreram e duas regressaram a Portugal continental.