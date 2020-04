Na lista de propostas candidatáveis está o “desenvolvimento de medicamentos e tratamentos relevantes (incluindo vacinas)”, dispositivos e equipamento médico e hospitalar (incluindo ventiladores, vestuário e equipamento de proteção ou instrumentos de diagnóstico), “desinfetantes, produtos intermédios e substâncias químicas básicas necessárias para a produção”, bem como “ferramentas de recolha e processamento de dados”, revelou a CCDR-N.

“Empresas e entidades do sistema de inovação, como laboratórios, com investimentos em bens ou serviços relevantes para o combate à doença COVID-19 podem beneficiar de financiamento do NORTE 2020. Os concursos de acesso ao apoio decorrem até 29 de maio e somam a atribuição de fundos europeus de 12 milhões de Euros a investimentos em curso ou iniciados desde 01 de fevereiro”, descreve a CCDR-N.

O concurso Inovação Produtiva COVID-19 “prevê o apoio a empresas que pretendam lançar, reforçar ou reverter as suas capacidades de produção de bens e serviços”.

“Inclui projetos de novos ou melhorados métodos de fabrico, de logística ou distribuição, bem como o aumento da produção”, destaca a CCDR-N.

A “taxa máxima do incentivo atribuído a fundo perdido é de 80% e pode ser majorada em 15 pontos percentuais se o projeto for concluído no prazo de dois meses”.