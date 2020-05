O movimento defende que é urgente uma comunicação assertiva por parte das autoridades no sentido de “explicar à população os riscos” no decréscimo das taxas de vacinação.

Em 2018, a pneumonia foi responsável por 43,4% das mortes por doenças do aparelho respiratório, 5,1% do total de óbitos em Portugal, de acordo com os números inscritos no comunicado. “A maioria poderia ter sido evitada através de imunização”, acrescenta o MOVA.

Portugal contabiliza 1.342 mortos associados à covid-19 em 31.007 casos confirmados de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde.