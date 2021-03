O surto que atingiu o Lar de São Francisco, em Moura (Beja), só não está oficialmente dado como extinto porque a norma indica que "são necessários 28 dias sem quaisquer novos casos positivos", mas o último foi detetado na instituição “há cerca de três semanas”, explicou a mesma fonte à agência Lusa.

Já o surto que ocorreu na estrutura residencial para idosos do Centro Social da Amareleja está "oficialmente extinto" e todos os idosos de ambas as instituições "que se mantiveram sempre com testes negativos" ao coronavírus SARS-CoV-2 foram já inoculados com "as duas doses" da vacina.

Ainda assim, os dois surtos provocaram um "total de 22 mortos", seis dos quais no Lar de São Francisco, na sede de concelho, onde foram infetados 101 utentes e 14 funcionários, e 16 no equipamento na localidade de Amareleja, onde foram infetados 53 idosos e 33 trabalhadores.

Ainda de acordo com a mesma fonte da Proteção Civil de Moura, no distrito de Beja, houve ainda um “foco” de seis infeções registado na Unidade de Cuidados Continuados da Fundação de São Barnabé, que também já está oficialmente extinto.

Os esforços das autoridades locais centram-se, agora, na campanha de vacinação à comunidade, que teve início na semana passada, no âmbito da qual foram vacinadas cerca de 400 pessoas, entre quarta-feira e sábado.

O processo, frisou o elemento da Proteção Civil contactado pela Lusa, depende sempre do tipo de vacina disponibilizada, motivo pelo qual, entre quarta-feira e sexta-feira, foram vacinadas apenas pessoas com mais de 80 anos.

No sábado, quando esteve disponível apenas a vacina da AstraZeneca, foram chamadas unicamente as pessoas entre os 50 e 65 anos e com comorbidades, ou seja, identificadas como prioritárias nesta fase de vacinação.

Neste momento, o concelho de Moura regista apenas quatro casos ativos de covid-19, dois dos quais na própria cidade, um em Amareleja e um outro em Santo Aleixo da Restauração, de acordo com o último boletim informativo divulgado pela Proteção Civil local.

