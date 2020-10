Na atualização da informação relativa ao surto no lar de Beja, a ULSBA refere que a idosa estava em estado grave numa das enfermarias da área dedicada à covid-19, situada no piso 3 do Hospital José Joaquim Fernandes.

A ULSBA informa também que se registaram mais quatro internamentos, subindo para 11 o número de utentes do lar com covid-19 internadas no hospital de Beja.

Das 11 utentes internadas, que têm idades entre 63 e 96 anos, nove estão em enfermarias da área dedicada à covid-19 e duas na Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente, disse hoje à agência Lusa fonte da ULSBA.

O surto de covid-19 no lar Mansão de São José foi confirmado na passada quarta-feira (dia 14), depois de utentes e funcionários terem sido testados à presença do novo coronavírus que provoca a doença covid-19 e na sequência da confirmação de dois casos positivos, de uma utente e de uma funcionária.

O primeiro caso de covid-19 detetado foi o de uma utente de 89 anos, que deu entrada no dia 12 deste mês no Serviço de Urgência do hospital, onde teve um resultado positivo ao teste de covid-19, e foi internada.

Após ter sido detetado o primeiro caso, foram feitos testes de despiste aos restantes utentes e funcionários do lar, o que permitiu detetar mais 106 infeções.

Do total de 107 infetados no surto no lar, que apenas acolhe utentes do sexo feminino, 87 são utentes - uma delas é a idosa de 91 anos que morreu - e os restantes 20 são funcionários.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 40,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2.213 pessoas dos 103.736 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.