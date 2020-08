De acordo com o lar, trata-se de uma mulher de 88 anos e de um homem de 87 que se encontravam hospitalizados.

O surto no Lar de Nossa Senhora da Luz foi detetado no dia 03 de agosto e havia já a registar a morte de um idoso de 93 anos, que se encontrava hospitalizado e que tinha outras morbilidades associadas.

O número de casos confirmados de COVID-19 no Lar de Nossa Senhora da Luz tinha subido para 87, no sábado.

De acordo com um comunicado da direção do lar divulgado hoje, a idosa que morreu agora encontrava-se “muito fragilizada”.

Relativamente ao idoso, segundo a direção do lar, tinha feito o percurso pelas respostas sociais do Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Luz, “serviço de apoio domiciliário, centro de dia e lar".

Na nota é ainda referido que, entre as pessoas a quem são prestados cuidados por este centro social e paroquial, a maioria com mais de 80 anos (19 com menos de 80 anos, 21 entre os 80 e os 84, 24 com idades entre os 85 e os 89 e 12 pessoas com mais de 90 anos), “muitos têm muitas debilidades que naturalmente os deixam mais fragilizados”.