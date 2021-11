Um lote de 840.000 doses de vacina de toma única da Janssen é hoje entregue pelos EUA no âmbito da iniciativa Covax de apoio internacional à vacinação.

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) anunciou que, com esta doação, Moçambique já recebeu cinco milhões de doses de um total de 12,5 milhões previstas para o país no âmbito da iniciativa – ou seja, 40% estão entregues.

A Argentina anunciou a doação a Moçambique de 450 mil doses da vacina AstraZeneca contra a covid-19, que requer duas tomas.

A entrega deverá ser formalizada na sexta-feira, anunciou em comunicado citado pela Agência de Informação de Moçambique (AIM).

De acordo com os últimos dados das autoridades de Saúde moçambicanas, cerca de seis milhões de pessoas foram inoculadas no país, das quais 3,3 milhões estão completamente vacinadas, ou seja, um quinto dos 17 milhões que se pretende vacinar até final de 2022.

Moçambique vive um período de baixa transmissão da covid-19 em todas as províncias, tendo um total acumulado de 1.938 mortes e 151.488 casos, dos quais 98% recuperados da doença.

A covid-19 provocou pelo menos 5.144.573 mortes em todo o mundo, entre mais de 256,54 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.