“Temos feito um esforço no sentido de efetuar os pagamentos em atraso, mas reconheço que, nesta fase difícil, tivemos de alocar recursos para outras atividades, o que fez com pudessem ter atrasado”, disse António Lacerda Sales, na conferência de imprensa sobre o ponto de situação diário da pandemia no país

O governante adiantou que já foram pagos “mais de 56 milhões de pagamentos à Rede Nacional de Cuidados Continuados”, desde o início do ano.

Questionado sobre as dívidas por pagar, que estão a dificultar o trabalho das instituições sociais no combate à pandemia de COVID-19, respondeu que “dentro do possível [a tutela vai] normalizar os pagamentos”.

Portugal contabiliza 1.277 mortos associados à COVID-19 em 29.912 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

Relativamente ao dia anterior, há mais 14 mortos (+1,1%) e mais 252 casos de infeção (+0,8%).

Das pessoas infetadas, 608 estão hospitalizadas, das quais 92 em unidades de cuidados intensivos, e o número de casos recuperados mantém-se nos 6.452.