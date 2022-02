Com estes dois novos postos, são agora cinco os locais de testagem a funcionar “em pontos-chave da rede” do Metropolitano, de forma gratuita e sem necessidade de prescrição médica, realizados por profissionais de saúde e registados na plataforma do Serviço Nacional de Saúde (SNS), sublinhou a empresa, numa nota de imprensa.

Os novos postos funcionam nas estações Campo Grande, no interior da zona comercial, no piso 0, e em Entre Campos, no corredor da galeria comercial.

Segundo o Metro, existem ainda postos nas estações Jardim Zoológico (no átrio sul da estação, junto ao acesso CP/Fertagus), Restauradores (átrio sul, no acesso ao parque subterrâneo) e Alameda (na zona paga da galeria comercial).

O posto de testagem da Alameda funciona das 07:00 às 20:00 nos dias úteis, enquanto as restantes abrem uma hora mais tarde, às 08:00.

Aos fins de semana, os postos abrem às 10:00 e encerram às 16:00, exceto o do Campo Grande, que encerra nos domingo e nos feriados.

A covid-19 provocou pelo menos 5.823.938 mortos em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 20.620 pessoas e foram contabilizados 3.111.858 casos de infeção, segundo a última atualização da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

A variante Ómicron, que se dissemina e sofre mutações rapidamente, tornou-se dominante no mundo desde que foi detetada pela primeira vez, em novembro, na África do Sul.