O presidente da associação, Ricardo Mexia, disse à agência Lusa que “pode haver casos na comunidade” que não estão a ser identificados porque não estão a ser feitos testes.

“Não faz sentido rastrear toda a população, ninguém advoga essa solução, mas os critérios têm de ser alargados”, disse o responsável, citando países como a China ou a Coreia do Sul, onde isso foi feito com bons resultados.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

O primeiro-ministro, António Costa, disse na terça-feira na Assembleia da República que a comunidade científica não defende "que deva haver um teste generalizado" a toda a população à covid-19, considerando necessário "utilizar este recurso com conta, peso e medida".

Também o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou que os testes universais ao coronavírus têm a desvantagem da falsa sensação de segurança, considerando que tem sido útil alargar, mas seletivamente, a realização destas despistagens.

Já hoje, António Costa defendeu que antes das questões do número de testes, ou da aquisição de equipamentos, os portugueses têm de possuir agora uma "enorme disciplina" no cumprimento das regras de higiene e de distanciamento social.

Confrontado pelos jornalistas com críticas sobre o número reduzido de testes realizados no país para diagnóstico do novo coronavírus, o primeiro-ministro disse: “Antes do número de ventiladores nos cuidados intensivos, antes do número de camas para internamento, antes dos testes, acima de tudo temos de ter uma enorme disciplina".

Ricardo Mexia salientou a necessidade de alargar os testes a pessoas sem agente identificado e lamentou que pessoas com características clínicas compatíveis com a covid-19 mas que não tinham “critérios epidemiológicos” não tenham sido testadas.

“Todas as pessoas que apresentem sintomas deviam ser testadas. Nesta fase era útil”, defendeu o especialista, acrescentando que com “uma política muito restritiva” e não se identificando pessoas infetadas essas pessoas “andam na rua”.